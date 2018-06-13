РИАМО - 13 июн. Около 5,5 миллиардов рублей из бюджета Москвы выделено на строительство десяти школ и детских садов в ТиНАО в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«На возведение шести детских садов и четырех школ в поселениях ТиНАО в рамках городской Адресной инвестиционной программы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина выделено 5,47 миллиарда рублей», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что в 2018 году строительство социальных объектов в новой Москве резко активизировалось.

«По сути, за нынешний (2018 год – ред.) год мы построим почти в два раза больше школ и детских садов, чем было построено в новой Москве за пять предыдущих лет. С июля 2012 года по 2017 год включительно за счет бюджета в ТиНАО было введено пять детских садов, одна школа, одна пристройка к школе», – пояснил Жидкин.

Он напомнил, что всего в ТиНАО введено более 50 социально значимых объектов. В текущем году за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию порядка 20 соцобъектов.