РИАМО - 13 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил организацию празднования Дня России в Подмосковье и призвал глав муниципалитетов и дальше ответственно относиться к проведению праздничных мероприятий, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В среду Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«Во всех городах были организованы праздничные мероприятия – концерты, выступления различных коллективов. Хочу отметить, что это важная работа», - сказал Воробьев.

Он обратил внимание глав муниципалитетов на то, что нужно и дальше также ответственно, заботливо и профессионально относиться к организации таких мероприятий.

В День России на территории Московской области провели более 150 различных мероприятий, также в 11 местах запустили салюты.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.