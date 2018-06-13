РИАМО - 13 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность всех мероприятий, которые связаны с пребыванием на территории Подмосковья команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В ходе совещания Воробьева с руководящим составом областного правительства в среду обсуждалась готовность региона к чемпионату мира по футболу.

«Часть команд остановилась на подмосковных базах, и еще продолжают приезжать новые составы команд. Обращаю внимание на важность всех мероприятий, которые сопутствуют присутствию команд на наших базах», - сказал Воробьев.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис.