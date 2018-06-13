РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 июн. Восемь автобусных павильонов отремонтировали и покрасили в подмосковном Домодедове после рейдов, проведенных сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в среду руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Инспекторы Госадмтехнадзора в рамках мероприятия «Дорога» осуществляют контроль за состоянием и содержанием автомобильных дорог, объектов дорожно-мостового хозяйства, полос отвода, транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и мест отдыха.

«Так, в Домодедове по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора наведен порядок вдоль обочин автодорог общей протяженностью более 50 километров, приведены в порядок различные объекты дорожной инфраструктуры, отремонтированы и окрашены восемь автобусных павильонов», – сказала Витушева.

Она добавила, что больше всего изъянов устранили на дорогах областного значения в границах Краснопутьского и Никитского административных округов городского округа Домодедово.