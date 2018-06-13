РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июн. В подмосковных Котельниках на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье» подали 66 проектов, сообщил в среду на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Заявки принимались с 26 марта до 31 мая.

«Всего от городского округа Котельники на премию губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» подали 66 проектов. Их проверили модераторы, они соответствуют всем условиям», – сказал Булгаков.

Он отметил, что в 2017 году жители Котельников подали лишь 20 проектов. В 2018 году от сотрудников муниципальных учреждений поступило 52 проекта. Соискатели несоциальной сферы подали 14 проектов. Среди предложенных заявок есть проекты по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами. Они получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.