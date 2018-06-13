РИАМО - 13 июн. Две трети жителей столицы бывали за границей, что вдвое превышает средний показатель по России, сообщает «Интерфакс».

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«Около трети россиян и две трети москвичей бывали за границей. При этом действующий иностранный паспорт есть у четверти граждан страны и около 56% жителей столицы. Открытую визу для въезда в другую страну в своих паспортах имеют уже гораздо меньшее число людей: 9% и 20% соответственно», - приводятся в материале результаты опроса «Левада-центра».

Согласно исследованиям, опыт пребывания в другой стране распределен между группами населения очень неравномерно. Разрыв между респондентами с высшим образованием и без такового - в четыре раза, между бедными и состоятельными россиянами - в пять раз, между москвичами и жителями сельских районов - в восемь раз.

За последние 12 месяцев основными направлениями заграничных поездок для жителей России были Турция, Таиланд, Греция, Италия и Испания, для москвичей - Турция, Испания, Италия, Кипр и Таиланд.

В результате опроса выяснилось, что количество желающих уехать на постоянное жительство за границу как в целом по стране, так и в столице невысокое.

«Большинство россиян не хотели бы переезжать за границу на постоянное место жительства. Те, кто этого хочет, составляют сегодня порядка 15% россиян (по Москве - 17%). За последние несколько лет число желающих эмигрировать даже немного уменьшилось», - подчеркивают социологи.

Среди желающих уехать за границу чаще встречаются респонденты молодой возрастной группы (в три раза чаще, чем среди опрошенных пожилого возраста). Состоятельные респонденты вдвое чаще, чем малоимущие, хотят уехать за рубеж, и такая же разница в пожеланиях между жителями столицы и небольших городов и сельской местности.

Более 26% москвичей сообщили, что среди их родственников и знакомых есть те, кто за последние 2-3 года переехал за границу на постоянное место жительства.

Опрос был проведен 20-24 апреля среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов России. Опрос в Москве проводился с 20 апреля по 3 мая среди 512 респондентов.