РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июн. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Андрей Булгаков в среду на оперативном совещании поручил до конца июня разработать новый единый облик для нестационарных торговых объектов (НТО), передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее Булгаков провел выездное совещание в городе. Он проверил, как выглядят торговые объекты.

«Необходимо до конца июня разработать новый внешний вид для нестационарных торговых объектов. Они все должны быть приведены к единому красивом облику», - сказал Булгаков.

Он отметил, что необходимо провести рейды по торговым точкам. Булгаков подчеркнул, что нужно проверить наличие медкнижек, касс, белых халатов. Также проверят подключение всех НТО к электросетям.