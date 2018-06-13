РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске во время ремонта крыши девятиэтажного дома в микрорайоне Ивановский во время дождя затопило весь подъезд, сообщил «РИАМО в Подольске» диспетчер управляющей компании «ЖПЭТ-2».

Жительница Подольска написала на сайте «Народный Добродел» жалобу на то, что в девятиэтажном доме №40 на улице Парковая во время ремонта крыши после дождя залило весь третий подъезд. По ее словам, вода текла стеной до первого этажа. Лифт отключили, так как и он был весь залит водой. Проводка в подъезде также была в воде.

«Мы знаем, что подъезд на улице Парковая, дом №40, затопило из-за дождя, сообщили об этом главному инженеру. Подрядчик работал всю ночь (в ночь на 13 июня - ред.), пытаясь починить крышу, работы продолжаются», - сказал диспетчер.