РИАМО - 13 июн. Многоуровневый паркинг (PM2) открылся в непосредственной близости от аэровокзала «Домодедова» в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA, он рассчитан на 1,45 тысячи машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Открытие РМ2 – значимый этап развития аэропортового комплекса «Домодедово». Скоро в здании паркинга появятся вендинговые аппараты, автоматы по продаже стеклоомывающей жидкости и другие удобные сервисы для автолюбителей», – сказал директор аэропорта Игорь Борисов.

В паркинге 10% машино-мест оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, предусмотрены стоянки для вело- и мототранспорта.

Стоимость парковки на РМ2 составит 250 рублей в час и 650 рублей в сутки. С вводом нового сервиса на 1,45 тысячи машино-мест общая вместимость всех парковок аэропорта «Домодедово» увеличилась до 6,45 тысячи мест. Тарифы на их услуги варьируются в зависимости от удаленности от здания пассажирского терминала.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».