РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. В летних лагерях дневного пребывания в Балашихе отдохнут 2 765 детей, сообщается на официальном сайте управления по образованию администрации Балашихи.

«Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей открылись на базе 45 образовательных организаций Балашихи. В первую смену отдохнут 2 210 детей (85 отрядов), во вторую смену – 400 человек (16 отрядов), в третью смену – 155 ребят (6 отрядов)», – говорится в сообщении.

Каждая смена продлится 21 день и будет иметь свою тематику. Для детей организуют занятия робототехникой, тематические мастер-классы, творческие занятия, спортивные игры на свежем воздухе.

В течение первой недели в лагерях прошла акция «Здоровье – твое богатство», в рамках которой для детей провели уроки здоровья и безопасности, эстафеты, экскурсии, конкурсы рисунков и стихотворений.

В мае завершилась проверка готовности школьных лагерей к приему детей. Специальная комиссия проверила состояние столовых, медицинских кабинетов, спален, игровых комнат и эвакуационных выходов.