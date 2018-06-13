РИАМО - 13 июн. Краснокнижный кустарник, редчайшее лекарственное растение толокнянку нашли в подмосковной Шатуре, в последний раз ее видели в 1992 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В городском округе Шатура обнаружена толокнянка, в народе называемая «медвежье ушко» - полукустарник, занесенный в Красную книгу Московской области с категорией редкости 1 (вид, находящийся под угрозой исчезновения). При обследовании ненарушенных лесных массивов на песчаных дюнах несколько куртин этого редчайшего растения нашли специалисты природоохранного фонда «Верховье», - говорится в сообщении.

Как уточнил министр экологии и природопользования региона Александр Коган, в последний раз толокнянка была отмечена в 1992 году «Дружиной природы» МГУ, после этого достоверных фактов о ее произрастании не было.

Он подчеркнул, что, скорее всего, растение уничтожили при сборе люди, так как «Медвежье ушко» издавна славится своими лечебными свойствами – это мощный природный диуретик, который помогает больным урологическими заболеваниями. Кроме того, толокнянку активно используют в гомеопатии.

«Шатура стала вторым районом, где обнаружена толокнянка, первым была Дубна. Экологи теперь будут отслеживать ситуацию в местах произрастания редкого вида, чтобы не допустить его повторного исчезновения», - отметил Коган.