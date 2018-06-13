РИАМО - 13 июн. Участок Коленчатого переулка на севере Москвы закрыли для движения автотранспорта со среды в связи со строительством жилого дома в этом районе, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие в связи со строительством жилого дома. Участок: Коленчатый переулок от улицы Мишина до дома 12 по этой улице. Период: с 13 июня по 3 июля», – говорится в сообщении.

Эту часть улицы закроют для движения полностью.

Ранее заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин заявлял, что строительство новых домов, изначально спроектированных по стандартам программы реновации, начнется в Москве до конца текущего года.