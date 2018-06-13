РИАМО - 13 июн. В столице сейчас работают шесть стадионов, на которых можно проводить международные соревнования по разным видам спорта, таким образом, Москва вышла в лидеры по количеству данных стадионов, сообщает «Российская газета».

«В целом Москва вышла в мировые лидеры по количеству стадионов, на которых можно проводить международные соревнования по разным видам спорта. Сейчас их уже шесть. Почти четыре года функционирует «Открытие Арена» («Спартак»), а еще есть ЦСКА, «Локомотив», ВТБ «Ледовая арена» на ЗИЛе, арена «Мегаспорт», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в конце года в столице сдается стадион «Динамо».

«Все с развитой инфраструктурой, отвечающей самым строгим требованиям, новыми подведенными дорогами и станциями метро или МЦК», - уточнил Хуснуллин.