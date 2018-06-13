РИАМО - 13 июн. На время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве изменится ряд маршрутов наземного городского транспорта, сообщил журналистам в среду директор столичного ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.

«Город Москву ждет ряд изменений в общественном транспорте. Он касается, во-первых, тех зон, которые непосредственно прилегают к стадионам «Лужники» и «Спартак», - сказал Поляков.

Он отметил, что маршрут автобуса «А» продлится до Ленинского проспекта.

«Все маршруты, которые проезжают в зоне, которые перекрыты в дни проведения матчей, будут изменены», - добавил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» .

По его словам, вблизи стадиона «Спартак» на остановках «Станция метро «Тушинская», «Школа имени Чкалова» также не будут останавливаться автобусы. Вдоль маршрута этих остановок будут запущены шаттлы, которые во время проведения матчей будут перевозить болельщиков.

«У фан-зоны перед МГУ также маршруты общественного транспорта будут изменены. По улице Косыгина не будет движения троллейбусов. Там именно будет проводиться Fan Fest. Соответственно, все маршруты будут изменены», - сказал Поляков.

Он подчеркнул, что часть маршрутов городского транспорта заменят шаттлами, которые будут выпулнять подъездные маршруты от Киевского вокзала и от станции метро «Ленинский проспект» до МГУ.

По его словам, все изменения москвичи могут посмотреть на Едином транспортном портале.

Маршруты наземного транспорта будут изменены с 14 июня по 15 июля. Изменения позволят болельщикам быстрее и удобнее добираться до стадионов «Лужники» и «Спартак».

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».