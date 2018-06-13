РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 июн. Более 11 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесли на улицы Балашихи с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С начала 2018 года мы нанесли на улицы Балашихи более 11 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Работы ведутся опережающими темпами. К ним привлечено 4 бригады – около 20 человек, которые работают круглосуточно», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что разметку нанесли на проспекте Ленина, улицах Советской, Крупешина, Свердлова, Главной, Льва Толстого, Пионерской, Колхозной и других.

«Для нанесения дорожной разметки на улицы рабочие используют краску и термопластик – более износостойкий материал. Его срок службы составляет более года, а дорожная разметка, нанесенная краской, служит около 6 месяцев. Разметка из термопластика наносится на улицы с наиболее интенсивным движением», – рассказал Юров.

В городском округе планируют нанести 150 километров дорожной разметки.