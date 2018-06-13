РИАМО - 13 июн. На Новодевичьем кладбище в Москве состоялось торжественное открытие памятника на могиле народного артиста СССР Владимира Зельдина, передает в среду корреспондент РИАМО.

Памятник изготовлен по проекту скульптора Максима Малашенко, студии военных художников имени Грекова.

Народный артист СССР Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Прощание с артистом прошло 3 ноября в Театре Российской армии, в тот же день на Новодевичьем кладбище состоялись похороны.

Зельдин родился 28 января 1915 года в городе Козлове Тамбовской губернии в музыкальной семье. Большая популярность пришла к нему после фильма «Свинарка и пастух», вышедшего в 1941 году. В фильмографии артиста насчитывается более 70 кино- и телепроектов, среди которых «Сказание о земле Сибирской», «Учитель танцев», «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня», «С тобой и без тебя», «Женщина в белом», «Десять негритят» и многие другие. С 1945 года Зельдин являлся артистом Театра Советской армии (ныне Театр Российской армии), где сыграл более 50 ролей.

Зельдин награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, был удостоен ордена Дружбы, многих медалей и премий. За выдающиеся заслуги в развитии театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность, плодотворный труд и активную общественную деятельность Зельдин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.