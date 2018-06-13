РИАМО - 13 июн. Новая концепция развития московского спорткомплекса «Олимпийский» находится в разработке, она предусматривает оздоровительно-реабилитационный комплекс, бассейны, аквапарк и крытый каток, пишет «Российская газета».

«Насколько мне известно, новые владельцы (СК «Олимпийский» – ред.) работают сейчас над проектом. Концепцией предусмотрены оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисный центр», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что приступить к реализации проекта спорткомплекса владельцы смогут уже в 2019 году.

«Город поддерживает инвесторов, готовых вкладывать деньги в развитие спорта в Москве. Мэр заявил: всем в этом случае – зеленую улицу. Это значит, что необходимые решения власти принимают максимально быстро: если нужно, выделяем землю, помогаем в развитии спортивной и транспортной инфраструктуры за счет бюджета», – добавил Хуснуллин.

Он уточнил, что спорт окупается дольше, за 10-15 лет. Но людей с деньгами это уже не отталкивает. Уже сейчас инвесторы строят в Москве ледовые дворцы. Начал развиваться хоккей – сразу пошли обращения с просьбой выделить площадки.

«Я объясняю это ростом внутренней культуры, стремлением все большего количества людей к здоровому образу жизни. Мы как-то провели социологический опрос и выяснили: физкультурой и спортом в Москве сейчас занимается каждый третий житель. Вот и инвесторы начинают понимать, что нельзя относиться к городу потребительски и работать только ради прибыли», – уточнил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в ближайшие пять лет в столице может добавиться еще не менее 200 спортивных объектов.