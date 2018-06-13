РИАМО (СТУПИНО) - 13 июн. В городском округе Ступино 16-летняя девочка, управляя квадроциклом, попала в ДТП, сообщил Ступинскому информагентству источник в Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа.

«Одиннадцатого июня в 19:12 поступило сообщение о том, что в садоводческом товариществе «Авто-2» несовершеннолетняя 2002 года рождения, управляя квадроциклом, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. На место происшествия выезжал экипаж ГИБДД, скорая помощь, спасатели», – сказал источник.

По данным агентства, пострадавшая с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами была доставлена в Ступинскую ЦРКБ.