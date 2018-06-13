РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. Жители Люберец пожаловались главе городского округа Владимиру Ружицкому на мусор вокруг железнодорожной станции «Люберцы-1»: в районе рынка и стоянки маршруток.

«Вокруг станции «Люберцы-1» беспорядок и мусор, особенно в районе рынка и стоянки маршруток. <…> Рядом с пешеходным переходом стоят два биотуалета, от которых идет запах. Их поставили на самом видном и проходном месте», - написали жители комментарий под постом в официальном Instagram-аккаунте Ружицкого.

Сотрудник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы ответил на комментарий, и пояснил, что на территории рынка размещены два бункера для сбора ТБО, четыре штатных дворника в течение дня следят за состоянием территории и обеспечивают ее своевременную уборку.

«По обращению жителей руководителю рынка будет выдано предписание об усилении контроля за содержанием территории», – добавил сотрудник.