РИАМО - 13 июн. Число авиационных медицинских бригад в Москве могут увеличить до трех, сообщил журналистам в среду заместитель директора Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) департамента здравоохранения столицы Сергей Гуменюк.

«В этом году мы решили попробовать совместно с Московским авиационным центром работу авиамедицинских бригад в суточном режиме, возможно, при положительном тестировании работа таких бригад будет осуществляться на постоянной основе. Пока их две, возможно увеличение до трех», - сказал Гуменюк.

Он уточнил, что вертолеты санитарной авиации представляют собой полноценно оборудованные реанимационные палаты. На этих вертолетах медики могут доставлять пациентов в лечебные учреждения.

«Кроме этого, в суточном режиме на линии работают 14 бригад центра (ЦЭМП – ред.), которые дислоцированы в разных районах Москвы, но, безусловно, основной напор делается на объекты спорта», - сказал Гуменюк.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».