РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июн. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Андрей Булгаков в среду на оперативном совещании поручил компетентным службам тщательнее убирать городскую территорию, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Надо изменить подход к уборке города. Убираться нужно лучше, чище. Необходимо контролировать весь процесс. Также нужно взаимодействовать тесно с нашими предприятиями, чтобы тоже было чисто», – сказал Булгаков.

Он добавил, что необходимо разработать карту уборок. В частности, Булгаков поручил сформировать новые нормативы уборки.