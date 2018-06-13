РИАМО – 13 июн. В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Роскачество проверило качество светлого фильтрованного пива, представленного в России, по результатам испытаний лучшим специалисты признали Amstel, сообщается на сайте Российской системы качества.

«Проверка корреляции между количеством солода и вкусом проводилась Роскачеством с привлечением дегустационной комиссии, куда вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций и аттестованные органолепты. Члены комиссии ставили обезличенным образцам баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость», - говорится в сообщении.

В исследовании принимали участие более 40 крупнейших брендов, включая Heineken, Stella Artois, Bud, Efes, Lowenbrau, «Очаково», «Клинское», Krusovice Imperial, Amstel, Carlsberg, «Жигули» и другие.

Большинство товаров, попавших в исследование, – российского производства, в том числе из Москвы и Московской области (12), Санкт-Петербурга (6), Нижегородской области (2), Ярославской области (6), Тульской области (3), Самарской области (2), Калужской области (4), Ивановской области (1), Башкортостана (1), Татарстана (2). Стоимость продукции составила от 67 до 260 рублей за литр.

Исследование поэтапно проходило сразу в нескольких испытательных центрах по разным направлениям, в том числе проверялось соблюдение производителями обязательных требований действующего законодательства, требований к качеству сырья, а также проводилась расширенная дегустация.

«По результатам испытаний вкуса, самая высокая отметка комиссии Роскачества из всех товаров у пива Amstel (5,167 балла). Следом за ним по убыванию расположились «Халзан», Bud, Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krusovice Imperial (чешского производства), Efes, Bavaria, Krusovice (российского производства), Faxe», - отмечается в сообщении.

Антипятерку, получившую самые низкие баллы комиссии по итогам слепой дегустации, составили: «Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в городе Казань), «Горьковское», «Окское», «Балтика №3», «Свердловское».

После завершения всех лабораторных испытаний Роскачество представит в правительство страны детальный отчет о полученных результатах исследований, а также сформирует предложения по повышению качества алкогольной продукции, в том числе предложения по изменению действующего ГОСТа.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства.