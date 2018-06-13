РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июн. Почти 300 обращений от жителей поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Котельников с 4 по 10 июня, сообщил в среду на оперативном совещании руководитель оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Роман Медведев.

«Статистика звонков за неделю (с 4 по 10 июня – ред.) – 290, из них вызовов пожарных – 1, в полицию – 27, в ГИБДД – 8», – сказал Медведев.

Он добавил, что жители 69 раз вызывали скорую помощь через ЕДДС. В саму службу ЕДДС поступило 52 целевых звонка, в службу психологической помощи – 2.

«Активно готовимся к чемпионату мира по футболу. Штат укомплектован на 100%. Провели тестирование дежурно-диспетчерского персонала на знание шаблонных фраз и клише на иностранных языках», – заключил Медведев.