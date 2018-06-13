РИАМО - 13 июн. К работе в дни проведения чемпионата мира по футболу в Москве привлекут 60 бригад скорой медицинской помощи, сообщил журналистам в среду главный врач станции скорой неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

«Всего для оказания скорой медицинской помощи участникам и гостям чемпионата мира мы выделили 60 бригад скорой медицинской помощи», - сказал Плавунов.

По его словам, все бригады скорой помощи имеют необходимые средства, в том числе и для оказания помощи тяжелым пациентам.

Он добавил, что болельщики могут звонить по номеру 103 в случае, если почувствуют себя плохо.

«Действует единый федеральный номер 103, по этому номеру вы попадаете в единый городской диспетчерский центр станции скорой и неотложной помощи. В случае звонка иностранца, вызов переключается на англоговорящего оператора, если не английский, а другие языки, то поможет профессиональный переводчик, который находится рядом», - добавил Плавунов.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».