РИАМО - 13 июн. По соотношению цена-качество реконструкция столичного стадиона «Лужники» оказалась одним из самых низкозатратных проектов, сообщает «Российская газета».

«По соотношению цена-качество реконструированная арена «Лужники» оказалась не только одним из самых лучших в мире стадионов, но и одним из самых низкозатратных проектов», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что арена после реконструкции прослужит еще лет 100.

«За 32 года, что работаю в сфере строительства, я принимал участие в возведении более 300 спортивных объектов, и за «Лужники» мне не просто не стыдно – это один из моих самых любимых реализованных проектов», – отметил Хуснуллин.