РИАМО (СТУПИНО) - 13 июн. Потерявшегося 69-летнего жителя Москвы обнаружили в городском округе Ступино с помощью вертолета «Ангел» поискового волонтерского отряда «Лиза Алерт», сообщил Ступинскому информагентству источник в отделе ГИБДД ОМВД России по городскому округу.

«Девятого июня в 17:27 от жителя Москвы поступило сообщение, что его отец 1949 года рождения после инсульта доехал на электропоезде до станции «Барыбино», сел на рейсовый автобус №56, добрался до остановки «Сады» поселка Мартыновское – поворот на Большое Алексеевское – и пропал. В поисковой операции были задействованы 39 человек, 12 единиц техники, в том числе – вертолет «Ангел» поискового отряда «Лиза Алерт». Мужчина был найден лишь 10 июня в 12:08 с помощью вертолета на поле вблизи поселка Мартыновское», – сказал источник.

По сведениям агентства, пострадавший был передан медикам в больницу горокруга.