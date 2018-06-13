РИАМО - 13 июн. Порядка 600 врачей задействуют для работы в столице во время проведения чемпионата мира по футболу, все медики готовы к мундиалю, сообщила журналистам в среду главный врач соревнований на объектах спорта в период подготовки и проведения ЧМ-2018 в городе-организаторе Москве Ирэна Погонченкова.

«Москва готова принять чемпионат мира с точки зрения медицинского сопровождений. Весь персонал, который мы привлекаем, а это более 600 человек, готов. В пиковые дни будут задействованы до 100 бригад», - сказала Погонченкова.

Она добавила, что все врачи прошли подготовку и готовы к серьезным нагрузкам.

В свою очередь, скорая медицинская помощь в Москве также полностью готова к работе во время чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».