РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В микрорайоне Кузнечики Подольска мужчина вырвал из газона фигуру фламинго и унес с собой, он попал на видео, теперь его разыскивают владельцы садовой композиции.

Инцидент произошел ночью 9 июня на бульваре 65-летия Победы.

«От улицы Генерала Варенникова, 2 ночью шли мужчина и женщина, они проходили мимо газона на бульваре 65-летия Победы и увидели фламинго (садовая фигура – ред.). Мужчина проверил, чтобы никого не было у подъезда, перелез через ограждение, выдернул фигурку и унес ее», – сказала хозяйка скульптуры.

Она добавила, что похищение попало на видео, и теперь мужчину разыскивают. Скорее всего, мужчина был пьян.