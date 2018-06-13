РИАМО - 13 июн. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин уверен в том, что стадион «Лужники» сможет достойно показать себя во время матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, пишет «Российская газета».

«Нормативный срок реконструкции такого стадиона - пять лет. Мы это сделали за три с половиной - в рабочем режиме, без шума и паники. Действительно, за год до чемпионата. И все это время, прошедшее после ввода в эксплуатацию, «Лужники» полноценно функционируют. Прошли товарищеские игры, целый ряд массовых мероприятий... Надеюсь, и во время чемпионата он покажет себя во всей красе», - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, на стадионе, кроме внешнего вида, ничего старого не осталось, все совершенно новое.

«Естественное поле, удобные трибуны для зрителей, самая лучшая в мире система безопасности, надежно закрывшая весь периметр. Одних только инженерных сетей переложили 360 километров. Если их вытянуть в линию, она покроет расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода», - добавил заммэра.

Хуснуллин также отметил, что реконструированные «Лужники» превращаются в настоящий спортивный кластер площадью 160 гектаров с ледовым дворцом и дворцом водных видов спорта, теннисным центром и центром художественной гимнастики, а также заново высаженным парком.

«Обустроена вся прилегающая улично-дорожная сеть, построена новая станция «Лужники» Московского центрального кольца. Приехать и уехать с матча стало намного комфортнее при любом скоплении народа, в чем москвичи уже убедились», - подчеркнул заммэра.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».