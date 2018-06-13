РИАМО - 13 июн. Председатель АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Аркадий Дворкович считает, что у сборной России есть хорошие шансы на выход из группы на предстоящем чемпионате мира по футболу FIFA 2018.

«Выйти из группы шансы точно хорошие, если голову всем поотключать и сердцем играть – не только умом надо. Надо, чтоб был азарт, самоотдача и понимание, что играют для всей страны. Тогда из группы должны выходить. Ну а там уже все соперники сверхсильные, поэтому будет видно», - сказал Дворкович в интервью газете «Подмосковье сегодня», опубликованном в среду.

Дворкович подчеркнул, что россияне смогут выиграть фактически у любой сборной, если соберутся и подойдут к игре в оптимальной форме.

Он также рассказал, что планирует посетить примерно половину матчей мундиаля.

«У меня, с учетом моей роли председателя оргкомитета, билеты есть на все матчи. Часть я купил сам, часть предоставили. На все попасть невозможно, конечно, но на 30 примерно постараюсь», - отметил Дворкович.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».