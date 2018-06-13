РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июн. Делегация подмосковного Красногорска примет участие в поиске сбитого во время Великой Отечественной войны советского самолета в Смоленской области, сообщил член Общественной палаты муниципалитета, командир поискового отряда «Герои неба», офицер запаса Андрей Кушнир на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Делегация из 11 человек представит горокруг Красногорск на межрегиональном семинаре-практикуме авиа-поиска «Небо Родины», который пройдет с 15 по 17 июня в Смоленской области», – написал Кушнир.

Колонна из нескольких автомобилей отправится от Николо-Боголюбского храма в Павшине 15 июня в 13:00.

«В составе делегации действующие члены поискового отряда, а также жители нашего городского округа, пожелавшие впервые принять участие в этом мероприятии», – пояснил Кушнир.

Маршрут движения автоколонны пройдет по Волоколамскому шоссе с остановкой у мемориального комплекса «Рубеж Славы» в Снегирях, где к колонне присоединятся еще несколько автомобилей других поисковых отрядов. Всего в семинаре по данным организаторов примут участие более 100 представителей поисковых отрядов России.

«Практическая часть семинара пройдет в Гагаринском районе близ села Карманово, на местах крушений самолетов-штурмовиков времен Великой Отечественной войны. Один из них – штурмовик «Ил-2», потерпевший крушение 5 августа 1942 года. Летчик, командир эскадрильи 784 штурмового авиационного полка 232 штурмовой авиационной дивизии Карназеев Алексей Алексеевич с боевого задания не вернулся. Есть свидетельства, что он был похоронен на месте падения немцами», – добавил Кушнир.

Он уточнил, что часть найденных фрагментов подбитых самолетов станет новыми экспонатами музея авиации «Герои неба» в Красногорске.