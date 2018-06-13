РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Минувшей ночью в больницу Подольска из поселка Курилово вертолетом доставили 22-летнего мужчину, который попал в ДТП, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2:00 (12 июня – ред.) поступил вызов. Вертолет вылетел на место ДТП в поселок Курилово. 22-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, перелом голени, травму легкого. Пострадавшего госпитализировали в больницу Подольска», – говорится в сообщении.

Санитарная авиация предназначена для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.