РИАМО - 13 июн. Участок Карамышевской набережной и часть 3-го Силикатного проезда закрыли для движения автотранспорта в связи с масштабными строительными работами на северо-западе Москвы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения в связи со строительством в СЗАО (Северо-Западный административный округ – ред.). Участок 1: Карамышевская набережная от дома 1, корпус 1 до пересечения с 3-м Силикатным проездом закрыт для проезда с 1 июня до 31 октября. Участок 2: 3-й Силикатный проезд от пересечения с Карамышевской набережной до дома 4, корпус 1 закрыт с 1 июня по 15 ноября», – говорится в сообщении.

На первом участке строители займут поэтапно две полосы и будут пропускать автомобили встречного движения, на втором участке они поэтапно займут до одной полосы с приоритетным правом проезда. На обоих участках ограничения будут действовать круглосуточно.