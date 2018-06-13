РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске с 4 по 10 июня тематическую сезонную ярмарку «Товары регионов России» посетило более 2 тысяч человек, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации городского округа.

«С 4 по 10 июня 2018 года в горокруге Подольск напротив Центрального рынка на улице Большая Серпуховская, 19, проходила тематическая сезонная ярмарка «Товары регионов России». Ее посетило более 2 тысяч человек», – говорится в сообщении.

В ярмарке принимали участие производители товаров из разных регионов России и Белоруссии. Жители Подольска могли приобрести одежду, обувь и другие товары народного потребления. Организаторы ярмарки провели лотерею с розыгрышем призов, а также организовали благотворительный обед.