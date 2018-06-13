РИАМО - 13 июн. Домовладения купцов XIX века в Таганском районе столицы выставили на аукцион, победитель торгов сможет использовать здания по своему усмотрению только после работ по сохранению объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Бывшие домовладения купцов в Съезжинском переулке Таганского района выставлены на открытый аукцион. Торги объявил департамент города Москвы по конкурентной политике. На аукцион выставлены два двухэтажных здания с подвалами по адресу: Съезжинский переулок, 10, строение 1, строение 2. Общая площадь объектов составляет 1,38 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Заявки на торги принимаются до 19 июля. Аукцион пройдет 25 июля.

«Победитель аукциона получает в собственность два объекта культурного наследия, расположенных на первой линии в шаговой доступности от метро «Площадь Ильича». При этом инвестор должен взять на себя ответственность провести на объектах восстановительные работы в течение восьми месяцев», – подчеркнул руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Фасады и наружные габариты исторических зданий должны быть максимально восстановлены, требуется ремонт кровли, усиление фундамента, демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций. По предварительным подсчетам независимых оценщиков, все виды работ обойдутся инвестору в 90,8 миллиона рублей.

Съезженский переулок имел важное экономическое значение – здесь до второй половины XIX века находилась съезжая изба, или место оптовой торговли.

«Съезжая изба была в каждой слободе. Здесь велась торговля, также это было место общинного слободского схода. На планах 1860-х годов на участке 10, строение 1 и 2, представлены частные домовладения купцов. А тот факт, что переулок выходил на Владимирский тракт и находится вблизи одной из древних и значимых святынь - Спасо-Андроникова монастыря, позволяет предположить, что от застройки XVIII-XIX веков могли сохраниться каменные палаты или подвалы, инкорпорированные в более позднюю постройку», – уточнил краевед Филипп Смирнов.