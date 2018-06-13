РИАМО - 13 июн. В аэропортах «Шереметьево и «Домодедово» за две недели выявлено более 300 нарушений, совершенных водителями такси и «зазывалами», все нарушители привлечены к ответственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За две недели, в период с 26 мая по 9 июня, в аэропортах «Шереметьево и «Домодедово» управление регионального административно-территориального контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выявило более 300 нарушений, совершенных водителями такси и «зазывалами»», – говорится в сообщении.

По словам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой, к административной ответственности привлечены 199 таксистов и вынесены протоколы об административных правонарушениях в отношении 82 «зазывал» за нарушение требований перевозки и новых правил поведения в аэровокзальных комплексах. Также 28 водителей оштрафованы за отсутствие атрибутики на автомобилях такси.

«Для повышения комфорта и обеспечения безопасности пассажиров Минтранс Московской области проводит системную работу по приведению такси в соответствие с требованиями законодательства. Наведение порядка в аэропортах позволит нам достойно встретить гостей и болельщиков, пребывающих на чемпионат мира по футболу», – отметила Кротова.

Она добавила, что такси проверяют на соблюдение необходимой атрибутики, правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также на соблюдение новых правил поведения в аэровокзальных комплексах региона, в соответствии с которыми запрещается навязывать услуги пассажирам, в том числе и услуги такси.

За нарушение обязательных требований действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в отношении 199 водителей вынесены постановления на общую сумму более 500 тысяч рублей. Среди нарушений было выявлено отсутствие информации о водителе и организации в салоне такси, невыдача пассажиру чека или квитанции, отсутствие цветографической схемы такси и/или опознавательного фонаря, нарушение требований о проведении медосмотров и предрейсового контроля технического состояния автомобиля.

Более тысячи транспортных средств областных перевозчиков проверено на соблюдение атрибутики – «шашечек», цветовых полос и оранжевого фонаря. Из них оштрафовано 28 водителей и выдано 41 предписание об устранении нарушений, в случае неисполнения которых, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси будут приостановлены.

Кроме того, в ходе инспекции в аэропортах обнаружено 82 «зазывалы», навязывавших услуги такси. На всех составлены протоколы об административных правонарушениях.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».