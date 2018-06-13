геРИАМО – 13 июн. Согласно прогнозам букмекерских контор, в число фаворитов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 входят сборные команды Германии, Франции и Испании, пишет в среду газета «Известия».

«Если судить по прогнозам букмекеров, в число главных претендентов на Кубок сейчас входит действующий обладатель Кубка мира — сборная Германии. Немцев традиционно считают фаворитами практически любого турнира, в котором они принимают участие», - отмечается в статье.

Другим фаворитом мундиаля является команда Франции. При составлении заявки на мундиаль главный тренер Дидье Дешам столкнулся с проблемой выбора 23 футболистов из огромного числа талантливых исполнителей. При этом у Франции невероятная молодая команда, подчеркивает издание.

Следующим вероятным претендентом на золото является команда Испании. Клубы из этой страны уже несколько лет доминируют на европейской арене, вдобавок у сборной изменился состав, пришло много новых игроков, которые «голодны» до побед.

За европейцами в списке фаворитов следует сборная Бразилии. Ее нынешний состав можно смело назвать одним из сильнейших за последние несколько лет. У бразильцев полный баланс с нападением, защитой, вратарями и блестящий подбор исполнителей.

Замыкают пятерку главных фаворитов аргентинцы. На прошлом мундиале латиноамериканцы дошли до финала, где уступили немцам.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».