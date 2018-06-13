РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. В поселке Малаховка городского округа Люберцы 19 июня пройдет прием жителей депутатом Московской областной думы Владимиром Жуком, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Депутат регионального парламента Владимир Жук проведет личный прием 19 июня с 16:00 до 18:00 в поселке Малаховка, улица 1-я Комсомольская, дом №1А», – уточняется в сообщении.

На прием необходимо предварительно записаться по телефону: 8(925)270-36-42 (с 12:00 до 15:00, с понедельника по пятницу).