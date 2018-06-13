РИАМО - 13 июн. Московская область возглавила рейтинг российских регионов по количеству проживающих сборных-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг проживания сборных на чемпионате мира - 2018 по футболу. Московская область (девять сборных ЧМ-2018), Краснодарский край (шесть сборных), Санкт-Петербург (четыре сборных), Казань (три сборных) и Северный Кавказ (две сборных) лидируют среди регионов России, где проживают и тренируются сборные команды ЧМ-2018», - говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа тренировочных баз сборных стран-участниц чемпионата.

В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис, а в Москве - сборная Германии.

«Участники чемпионата мира также выбрали для проживания Калининградскую область (Сербия), Ленинградскую область (Хорватия), Нижегородскую область (Уругвай), Самарскую область (Швейцария), Саранск (Панама), Воронеж (Марокко) и Калугу (Сенегал)», - добавляется в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».