РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска дерево упало на дорогу, ведущую к сетевому магазину, оно заблокировало путь для проезда транспорта, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетельница происшествия.

Инцидент произошел 8 июня, однако, представители коммунальных служб до сих пор не убрали упавшее дерево.

«В микрорайоне Климовск 8 июня был сильный ветер, и на улице Советской возле дома №1 на дорогу, ведущую от главного проезда к магазину, упало дерево. С тех пор оно там так и лежит уже пятый день», – сказала свидетельница.

По ее словам, дерево мешает проезду не только автомобилей, но и мам с колясками.