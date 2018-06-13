РИАМО - 13 июн. Более 5 миллионов человек побывали в парке «Зарядье» в Москве с момента его открытия, сообщается на сайте министерства культуры России.

12 июня глава Минкультуры России Владимир Мединский и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский провели экскурсию по парку «Зарядье» для китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР, председателем Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству Сунь Чуньлань.

«Парк «Зарядье» - одно из любимых мест отдыха москвичей, поэтому неудивительно, что у наших гостей из КНР остались самые яркие впечатления от него. С начала открытия «Зарядья» прошло меньше года, но его успели посетить больше 5 миллионов человек. И дело даже не в привлекательных цифрах, а в возможности показать красоту и уникальность нашей страны», - отметил Мединский.

Он добавил, что в парке есть все - классический филармонический зал, разнообразные кафе и рестораны, археологический музей, уникальный растительный ландшафт, бесподобные экскурсии, виртуальный тур «Полет над Москвой».

«Скоро появится возможность «Полета над Россией», - уточнил министр культуры РФ.

Гости из Китая осмотрели многофункциональный медиацентр, медиакомплексы «Машина времени» и «Полет», посетили павильон «Заповедное посольство», флорарий и научные лаборатории, а также ознакомились с передовыми методами архитектурного планирования, примененными при создании парка.

Они были приятно удивлены переменам, которые произошли в этой части Москвы и признали новаторским решение создать в самом центре города, в непосредственной близости от Кремля, современный парк.