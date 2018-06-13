РИАМО - 13 июн. Более 5 миллионов человек побывали в парке «Зарядье» в Москве с момента его открытия, сообщается на сайте министерства культуры России.
12 июня глава Минкультуры России Владимир Мединский и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский провели экскурсию по парку «Зарядье» для китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР, председателем Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству Сунь Чуньлань.
Он добавил, что в парке есть все - классический филармонический зал, разнообразные кафе и рестораны, археологический музей, уникальный растительный ландшафт, бесподобные экскурсии, виртуальный тур «Полет над Москвой».
«Скоро появится возможность «Полета над Россией», - уточнил министр культуры РФ.
Гости из Китая осмотрели многофункциональный медиацентр, медиакомплексы «Машина времени» и «Полет», посетили павильон «Заповедное посольство», флорарий и научные лаборатории, а также ознакомились с передовыми методами архитектурного планирования, примененными при создании парка.
Они были приятно удивлены переменам, которые произошли в этой части Москвы и признали новаторским решение создать в самом центре города, в непосредственной близости от Кремля, современный парк.
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