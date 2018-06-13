РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. Пляжный футбольный клуб «Элмонт» из подмосковного Королева уступил московскому «Спартаку» в матче чемпионата России по пляжному футболу, сообщается в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Матчи первого этапа чемпионата России по пляжному футболу проходят в Санкт-Петербурге, на стадионе «Nova Arena». Игра между «Элмонтом» и «Спартаком» состоялась 12 июня.

«Матч «Спартак» – «Элмонт» завершился со счетом 8:2 Результат по периодам – 1:3, 1:4, 0:1. Голы у «Элмонта» забивали Андрей Борисов, Анатолий Рябко», – говорится в сообщении.

После поражения «Элмонт» занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках чемпионата России команда проведет 27 июня. «Элмонт» сыграет в Саратове против команды «Кристалл» из Санкт-Петербурга.