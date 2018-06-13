РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. Полицейские подмосковного Королева провели акцию «Здоровье – твое богатство», в ходе которой провели мастер-класс по самбо в детском лагере «Орленок», сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по горокругу Оксана Еруновская.

В акции приняли участие сотрудники УМВД России по городскому округу Королев и член Общественного совета при УМВД Алексей Федосеев. Целью мероприятия было привлечение внимания детей к спорту и пропаганда здорового образа жизни.

Был организован мастер-класс по боевым приемам самбо. Полицейские рассказали, что такое необходимая самооборона и показали несколько приемов. Сотрудники полиции побеседовали с ребятами о пользе здорового образа жизни, рассказали о профессии полицейского и о престиже службы в органах внутренних дел», - сказала Еруновская.

Также полицейские провели беседу о случаях травматизма и даже летального исхода при попытке сделать селфи и разъяснили детям, что прежде чем сделать фотографию, они должны убедиться в том, что находятся в безопасном месте и их жизни и здоровью ничего не угрожает.