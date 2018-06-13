РИАМО - 13 июн. Наплыв пассажиров в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 не влияет на работу международного аэропорта «Шереметьево», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в аэропорту «Шереметьево» пассажирам пришлось порядка 40 минут провести в очереди на регистрацию из-за зависшей системы. Причиной сбоя, по данным СМИ, стал слишком большой поток пассажиров, часть из которых составляют болельщики мундиаля.

«Большое количество пассажиров перед чемпионатом мира не сказалось на работе аэропорта», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что периодически международная система бронирования зависает, но к чемпионату мира это не имеет отношения.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».