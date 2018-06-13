РИАМО - 13 июн. В столичном парке 50-летия Октября к середине июня построят площадку для катания на скейтбордах, роликах и самокатах, сообщил журналистам в среду сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«К середине июня в парке 50-летия Октября построят площадку для любителей активных видов спорта: катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах, площадью более 800 квадратных метров» - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что к настоящему времени завершены «бетонные» работы по устройству площадки. Для надежности в основание положили металлическую арматуру, а покрытие выполнили из устойчивых к высоким нагрузкам марок бетона.

«Скейт-парк будет состоять из элементов разной высоты, которые изготавливаются вручную. Их моделируют из металлоконструкций, бетонируют и шлифуют вручную. Далее конструкцию покрывают защитным составом, который отталкивает влагу», – добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что проект площадки подробно обсуждался и был согласован с жителями района. Предполагается, что скейт-парк приобретет популярность у активной молодежи и студентов.