РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. В храме Александра Невского в Балашихе 14 июня состоится концерт камерного хора, вход свободный, сообщается на странице храма в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 14 июня, в храме Александра Невского пройдет концерт камерного хора «Вера». В программе – духовная музыка, произведения русских классиков, современных композиторов и обработки русских народных песен. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Концерт пройдет в актовом зале храма по адресу: Балашиха, площадь Александра Невского, дом 1.