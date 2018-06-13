РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В поселке МИС подмосковного Подольска дерево упало на дорогу и порвало провода высокого напряжения, коммунальщики оперативно убрали упавшее дерево, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Инцидент произошел вечером 12 июня на мосту через реку Раковка в поселке МИС.

«В поселке МИС на мосту-плотине через реку Раковка около 19:00 (12 июня – ред.) упало дерево и перегородило дорогу, объехать его можно было с трудом. Оно оборвало провода высокого напряжения. Коммунальные службы сработали оперативно и к 20:30 дерево уже убрали», – сказала очевидец.

По ее словам, жителям обещали восстановить провода и освещение на мосту до конца дня.