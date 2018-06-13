РИАМО - 13 июн. Добровольцы движения «Живу спортом» посетили открытую тренировку сборной Франции по футболу в подмосковном городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В Истре прошла открытая тренировка одной из лучших футбольных команд мира - сборной Франции. Посетить это мероприятие также смогли только лучшие из лучших. На протяжении последнего месяца волонтеры «Живу спортом» доказывали значимость своего присутствия здесь в помощи и организации спортивных мероприятий, проводимых на территории Подмосковья», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что в итоге 20 волонтеров горокруга Истра смогли проявить себя наиболее достойно и получили свои билеты на тренировку французских футболистов.

За месяц до чемпионата мира по футболу - 2018 был объявлен конкурс среди добровольцев, по итогам которого лучшие из них вошли в специальный корпус городских волонтеров. Добровольцы такого уровня принимают непосредственное участие в организации открытых тренировок национальных сборных.

В зону их ответственности входит создание комфортных условий как для членов футбольных команд, так и для зрителей и журналистов. Всего при проведении мундиаля в Московской области будут задействованы 740 человек. Каждый из этих волонтеров прошел обучение на базе учебной программы оргкомитета «Россия-2018».

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».