РИАМО - 13 июн. Четырехлетний мальчик скончался в Раменском районе Подмосковья от травм, полученных в результате падения на него незафиксированных футбольных ворот, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть ребенка (часть 2 статьи 293 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 11 июня в селе Никитское сельского поселения Ульянинское Раменского района на стадионе незафиксированные футбольные ворота упали на четырехлетнего мальчика, причинив ему травмы головы.

«От полученных телесных повреждений, наступивших в результате недобросовестного исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками администрации сельского поселения Ульянинское, наступила смерть малолетнего», - поясняется в материале.

К настоящему времени следователем проведен осмотр места происшествия, в качестве свидетелей допрошены глава сельского поселения Ульянинское и его заместитель, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В администрации сельского поселения истребована техническая документация на футбольное поле, устанавливаются дополнительные очевидцы и свидетели, которые могут обладать значимой информацией по уголовному делу.