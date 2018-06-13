РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. Спортсменка из подмосковных Люберец Полина Хомякова победила в областном первенстве по легкой атлетике, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

В поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы 11 и 12 июня прошло первенство Московской области по легкой атлетике.

«Воспитанница детской Люберецкой спортивной школы Полина Хомякова заняла первые места дважды. Она победила в забегах на 400 и 800 метров», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что всего в соревнованиях участвовало более 300 спортсменов. Ружицкий поздравил Хомякову с двойной победой.